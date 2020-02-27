Последние дни зимы в Приморье отметятся снегопадами

Владивосток, 27 февраля. Синоптики предупредили жителей Приморья о том, что последние календарные дни зимы в регионе отметятся сильными снегопадами.

Согласно прогнозу, в конце текущей недели над Владивостоком ожидается прохождение циклонов из-за чего погода может испортиться. В течение всей пятницы, 28 февраля, будет пасмурно, воздух прогреется до 2 градусов. Вечером начнется снегопад, поднимется ветер. В порывах он будет достигать 14 м/с, сообщает Deita со ссылкой на портал «Примпогода».

Осадки продолжатся и в ночь на субботу, ожидается гололедица. Возможны заморозки до -4 градусов. Снегопад закончится только в ночь на воскресенье, но уже в понедельник осадки вновь возобновятся.