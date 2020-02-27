Жители 15 домов во Владивостоке останутся без холодной воды

Владивосток, 27 февраля. Жителей 15 домов столицы Приморского края предупредили об отключениях холодной воды в четверг.

Как передает Deita.ru со ссылкой на Примводоканал, жителей Владивостока предупредили, что из-за плановых работ в домах не будет холодной воды. Отключения продлятся с 9.00 до 20.00.

Без воды останутся жители домов по улице Толстого 27, 32, 35, 38, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 48, 50, 52.

Ранее синоптики озвучили прогноз погоды на четверг. Рано утром во Владивостоке будет до минус 8 градусов Цельсия, а скорость ветра составит до 11 м/с. Днем ожидается потепление. В столице Приморья ожидается переменная облачность и от минус 1 до плюс 1 градуса.