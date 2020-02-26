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Синоптики предупредили жителей Владивостока о предстоящем похолодании

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Синоптики предупредили жителей Владивостока о предстоящем похолодании

Владивосток, 26 февраля. В среду, 26 февраля, во Владивостоке ожидается похолодание. Днем температура воздуха не поднимется выше 0 градусов. При этом возможно усиление ветра, предупреждают синоптики.

Ранним утром в столице Приморья температура воздуха опустится до -8 градусов. Ожидается гололедица. Скорость ветра будет изменяться от умеренной до сильной. В течение дня ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает Deita со ссылкой на портал «Примпогода».

В ночь со среды на четверг сохранится ветреная и морозная погода.

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Источник: Deita
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