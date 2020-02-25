Труп с ножевым ранением обнаружен в районной больнице Приморья

Владивосток, 25 февраля. Труп неизвестного мужчины с перерезанным горлом обнаружили в приемном покое одного из медучреждений в Приморье. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ по Приморскому краю.

Загадочное убийство произошло вечером 23 февраля в Пластунской районной больнице. По информации правоохранителей, погибший 31-летний мужчина не был сотрудником или пациентом медучреждения. Следователи восстановили картину случившегося и пришли к выводу, что двое мужчин распивали алкоголь на третьем этаже больницы.

Собутыльники повздорили и один из них схватился за нож и нанес приятелю удар в шею. Ранение оказалось смертельным, мужчина умер на месте. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали 40-летнего подозреваемого, передает телеканал «360».

Следователи осмотрели место преступления, опросили свидетелей и назначили экспертизу. Однако так и не удалось выяснить, как двое мужчин оказались на территории больницы, почему их не выгнали и позволили распивать алкоголь.

По факту убийства возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.