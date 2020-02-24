Пограничники в Приморье проверяют туристов на коронавирус с помощью тепловизоров

Владивосток, 24 февраля. Пункты пропуска через государственную границу Приморского края оборудовали тепловизорами, сообщили в управлении Роспотребнадзора.

В связи с распространением коронавируса в Приморье были приняты повышенные меры безопасности. Всех туристов и местных жителей, прибывших из неблагополучных регионов, проверяют с помощью тепловизоров.

Устройство сканирует людей и выявляет тех, у которых повышенная температура тела. С начала 2020 года досмотр прошли более 164 тысяч человек.

При любых признаках простудного заболевания туристов направляют на полное обследование, пишет Deita.ru.

Напомним, что в Китае в конце декабря произошла вспышка коронавируса. По последним данным, жертвами нового вируса стали 2436 человека, полностью выздоровели 23120 человек.

Над созданием вакцины от коронавируса работают ученые из разных стран мира, в том числе РФ, Китая и США.