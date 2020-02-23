Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксировали в Приморье

Владивосток, 23 февраля. Роспотребнадзор сообщил, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в Приморье выше уровня эпидемического порога.

Специалисты отметили, что рост заболеваемости с 10 февраля по 16 февраля составил 34,5%. Эпидемический порог превышен в 13 населенных пунктах региона.

Болеют чаще всего дети в возрасте от трех до шести лет, от семи до 14 лет и взрослые. Жители Приморского края болеют вирусом гриппа А и В.

Как отмечает Deita.ru, с 1 октября 2019 года в регионе закрыли на карантин 23 детских сада и 31 школу.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор зафиксировал рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в Челябинской и Оренбургской областях.