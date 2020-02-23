Лишенный прав водитель устроил ДТП во Владивостоке, пострадали пять человек

Владивосток, 23 февраля. Две иномарки столкнулись на улице Русской во Владивостоке, пострадали пять человек, сообщили в ГИБДД по городу.

ДТП произошло вечером 22 февраля, 47-летний водитель Toyota не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения. В этот момент виновник аварии столкнулся с еще одним автомобилем Toyotа.

В первой машине находились три пассажира: девятилетний ребенок получил ушиб головного мозга, его мать — ушиб грудной клетки, 45-летняя женщина — ушиб головного мозга.

Во второй иномарке пострадал водитель и 20-летний пассажир. Полиция установила, что виновник ДТП в прошлом году был лишен водительских прав. Ведется проверка, в каком состоянии мужчина находился за рулем, пишет Deita.ru.

Ранее сообщалось, что в Московской области произошла авария с участием грузовика, пострадали шесть человек.