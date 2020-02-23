Журналистка разбилась насмерть на Камчатке, врезавшись в столб на снегоходе

Петропавловск-Камчатский, 23 февраля. Снегоход с журналистками Марией Нетребенко и Ляйсан Латыповой врезался в дерево на Камчатке.

Авария произошла в ночь на 23 февраля на 15-м километре трассы Морпорт — Аэропорт. Нетребенко получила тяжелые травмы и скончалась, 38-летнюю Латыпову госпитализировали.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства и причины происшествия.

Нетребко работала в редакции «Вести: Приморье» ГТРК «Владивосток». На Камчатку 29-летняя журналистка переехала в 2019 году, она возглавляла творческую группу ИА «Камчатка».

Ранее сообщалось, что в Красноярске бывший помощник депутата сбил на иномарке корреспондента ВГТРК.