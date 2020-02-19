Водителей Приморья предупредили об опасности на дорогах

Владивосток, 19 февраля. Синоптики сообщили, что из-за резкого ухудшения погоды на дорогах Приморья может сложиться опасная ситуация.

По данным метеорологов, пишет Deita.ru, к Приморскому краю приближаются сразу два циклона, которые объединятся в ближайшее время. Погода может резко ухудшиться в ночь на 21 февраля и в течение суток сохранятся сложные метеоусловия — ожидается снегопад, дождь, местами могут прогреметь грозы, а на дорогах возникнет сильная гололедица.

Специалисты предупреждают о налипании мокрого снега на деревья и провода, что потенциально может вызвать аварийные отключения электричества. В южной и восточной частях Приморья количество выпавших осадков может составить до 30 мм в течение 12 часов, что в два раза превышает характерную для февраля норму.

Непогода покинет регион в воскресенье, 23 февраля, а следующая неделя, по предварительным прогнозам, будет спокойной и солнечной.