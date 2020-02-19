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Синоптики предупредили, что циклон может испортить праздники во Владивостоке

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Синоптики предупредили, что циклон может испортить праздники во Владивостоке

Владивосток, 19 февраля. Синоптики предупредили, что на Приморье надвигается циклон, который может испортить длинные выходные жителями региона.

Как пишет Deita.ru со ссылкой на «Примпогоду», циклон может прийти в Приморье уже в ближайшую пятницу, 21 февраля. В этот день температура воздуха повысится до ноля градусов, а ближе к вечеру может пойти мокрый снег.

Ночью подморозит до -2, осадки продолжатся. Есть вероятность того, что пройдет ледяной дождь, на дорогах образуется гололедица.

Днем в субботу ожидается около +3 градусов, в течение дня возможен дождь, вечером усилится ветер, порывы которого составят до 16 метров в секунду.

В воскресенье, 23 февраля, характер погоды станет более спокойным. Осадки прекратятся, в небе может появиться солнце, температура воздуха будет в районе ноля градусов.

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Источник: Deita.ru
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