Десятки домов во Владивостоке останутся в среду без воды

Владивосток, 19 февраля. Массовое отключение холодной воды пройдет в среду в столице Приморья, без водоснабжения останутся десятки домов.

Как пишет Deita.ru, Примводоканал предупредил об отключении холодного водоснабжения в 40 многоквартирных домах Владивостока. Из-за ремонтных работ, которые продлятся с 10.00 до 14.00, воду отключат в домах на улицах Белинского, Второй, Первой, Успенского. С 9.00 до 16.00 водоснабжение будет ограничено в трех десятках домов по улице Фадеева.

Коммунальщики просят жителей заранее позаботиться о запасах воды для хозяйственно-бытовых нужд и проверить, закрыты ли краны — водоснабжение будет возобновлено без дополнительного предупреждения.