Синоптики предупредили жителей Владивостока о гололедице

Владивосток, 19 февраля. Метеорологи сообщили, что в ближайшие дни в столице Приморья будет солнечно и ветрено, на дорогах ожидается гололедица.

По прогнозам синоптиков, как пишет Deita.ru, в среду во Владивостоке ожидается солнечная и теплая погода. Если утром температура воздуха составит около -11 градусов, то к середине дня воздух прогреется до -4. Из-за довольно сильного ветра с порывами до 11 метров в секунду ощущаемая температура будет несколько ниже фактической.

Примерно такой же прогноз метеорологи дают на четверг. А вот к выходным существенно потеплеет. По ночам морозы будут незначительными, около -2…-4 градусов, а днем ожидается плюсовая температура. В субботу возможны небольшие осадки в виде снега с дождем, а с воскресенья и до конца следующей недели небо будет солнечным.