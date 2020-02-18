Жители Владивостока временно останутся без холодной воды

Владивосток, 18 февраля. В предстоящую среду, 19 февраля, в ряде домов жителей столицы Приморья будет на время отключено холодное водоснабжение, сообщили специалисты Примводоканала.

Доступ будет перекрыт в домах 2-12, 3б на улице Фадеева с 09.00 до 19.00. Кроме того, с 10.00 до 14.00 холодная вода будет отсутствовать в домах на улицах Первой, Второй, Белинского и Успенского, сообщает Deita.

Напомним, 14 февраля в столице Приморского края девять домов на двух улицах остались без холодной воды. Причиной отключения стали плановые работы на сетях водоснабжения.