Синоптики предупредили жителей Владивостока о предстоящем снегопаде

Владивосток, 18 февраля. В конце недели в столице Дальневосточного федерального округа пройдет сильный и продолжительный снегопад, предупредили синоптики.

Согласно прогнозу, осадки начнутся в городе в пятницу вечером, 21 февраля. При этом в течение дня ожидается теплая погода. Воздух прогреется от 0 до -2 градусов. Однако возможны порывы сильного ветра, сообщает Deita со ссылкой на профильный портал «Примпогода».

Сильный снегопад и потепление также ожидаются в ночь с пятницы на субботу. По предварительному прогнозу, осадки закончатся утром в воскресенье, 23 февраля.

Напомним, на прошлой неделе Владивосток уже оказался под сильным снегопадом. Стихия создала аварийную ситуацию на дорогах в городе, в том числе для коммунальных служб. Так, во время уборки снега трактор попал в ДТП. На мосту через бухту Золотой Рог машина оказалась «прибита» к леерному ограждению.