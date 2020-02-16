Снегоуборочный трактор «прибило» к леерам во Владивостоке

Владивосток, 16 февраля. Трактор дорожных служб попал в дорожно-транспортное происшествие во время уборки снега во Владивостоке. Видео аварии опубликовали в Сети.

Инцидент произошел на мосту через бухту Золотой Рог. Трактор оказался «прибит» к леерному ограждению.

Очевидцы аварии отметили, что после ДТП дорожники пытались решить, что дальше делать с техникой. И как она в дальнейшем будет очищать дороги от снега. Не исключено, что на место происшествия прибудут сотрудники ГИБДД, для того, чтобы разобраться в причинах сложившейся ситуации, передает Deita.ru.

Отметим, что снегоуборочная техника приступила к ликвидации снегопада с самого утра. Непогода во Владивостоке разгулялась не на шутку. Ночью выпал обильный снег, традиционно сопровождаемый ветром, надувающим снежные барханы прямо посреди проезжей части.