Жительница Приморья обокрала парня, с которым познакомилась в соцсетях

Уссурийск, 16 февраля. Молодой парень лишился смартфона и 11 тысяч рублей после встречи с девушкой из Интернета, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Уссурийску.

Девушка познакомилась с 23-летним парнем в социальных сетях. Она напросилась к нему в гости, после чего обокрала.

Полиция нашла на месте преступления отпечатки пальцев, принадлежащие 20-летней жительнице села Борисовка. К моменту, когда правоохранители задержали подозреваемую, она уже потратила деньги парня.

Девушка уже была ранее судима, полиция возбудила уголовное дело о краже. Жительнице Приморья грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что рецидивист украл три тысячи рублей из квартиры омича.