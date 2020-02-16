Груженый автовоз въехал в здание в Приморье

Владивосток, 16 февраля. Автовоз врезался в жилой дом из-за обильного снегопада во Владивостоке. Инцидент произошел улице Пушкинской.

По словам очевидцев, тягач, груженный машинами, врезался в здание и зацепил припаркованные неподалеку автомобили. Отмечается, что транспортное движение в городе ограничили на нескольких улицах из-за плохой погоды, передает Deita.ru.

Движение полностью перекрыто на по улице Шефнера. Мэрия города призывает водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать осторожность. Кроме того, власти просят горожан не выезжать на личном автотранспорте без особой необходимости и не парковаться вдоль дорог, чтобы не мешать снегоуборочной технике.

Пешеходов также просят соблюдать осторожность на дороге и переходить проезжую часть строго в установленных местах.