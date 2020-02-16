Два пешехода во Владивостоке погибли под колесами иномарки

Владивосток, 16 февраля. Два пешехода погибли в ДТП на улице Олега Кошевого во Владивостоке, сообщили в ГУ МВД России по Приморскому краю.

ДТП произошло в ночь на 16 февраля, Toyota сбила 45-летнюю женщину. Пострадавшая получила тяжелые травмы и скончалась на месте.

Еще один человек погиб под колесами Nissan. Водитель 1994 года рождения сбил 54-летнего жителя Владивостока. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что в Челябинске водитель такси сбил троих школьников, которые перебегали дорогу на красный свет.