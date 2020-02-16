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Хабаровские спасатели ищут провалившийся под лед УАЗ с людьми

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Хабаровские спасатели ищут провалившийся под лед УАЗ с людьми

Хабаровск, 16 февраля. Спасатели ищут автомобиль с рыбаками, который провалился под лед в районе села Воронежское, сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По данным ведомства, вечером 13 февраля под лед на реке Амур провалились автомобили Toyota и УАЗ «Патриот». Водитель иномарки выбрался через окно наружу и доплыл до берега. 

Предположительно, два человека в отечественном кроссовере ушли под воду вместе с автомобилем. Спасатели продолжат поисковые работы в течение 16 февраля. К операции привлечены 11 человек и четыре единицы техники.

Ранее сообщалось, что в Петербурге в Лахтинском разливе под лед провалилась и погибла 14-летняя школьница.

 

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