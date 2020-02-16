Раненого леопарда самолетом доставят из Приморья в Москву для удаления опухоли

Владивосток, 16 февраля. Дальневосточного леопарда, который пострадал при столкновении с автомобилем в марте 2019 года, отправили спецрейсом на лечение в Москву. Самолет авиакомпании «Россия» доставит животное в центр реабилитации для операции. Об этом сообщил начальник отдела по связям с общественностью ФГБУ «Земля леопарда» Иван Раков.

Молодого леопарда нашли весной прошлого года. Животное страдало от старых ран, полученных при столкновении с автомобилем. Леопард находился в критическом состоянии, но в центре реабилитации его состояние существенно улучшилось. Сейчас он уже может самостоятельно охотиться, передают «Известия».

Спустя время врачи обнаружили у него доброкачественную опухоль и пришли к выводу, что животное необходимо оперировать. Был принято решение отправить его в Москву и провести операцию при содействии специалистов Центра по разведению редких видов животных Московского зоопарка.

16 февраля животное доставят в Москву, где его встретят специалисты для дальнейшего сопровождения.