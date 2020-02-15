Молодой грабитель в Приморье украл телевизор из дома пенсионерки

Хабаровск, 15 февраля. Житель Находки украл у пенсионерки плазменный телевизор, сообщили в ГУ МВД России по Приморскому краю.

Инцидент произошел в поселке Врангель. Неизвестный разбил окно на первом этаже и проник в частный дом, откуда вынес телевизор.

Полиция задержала 21-летнего подозреваемого, он сознался в краже. Ему грозит до шести лет лишения свободы, полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, пишет Deita.ru.

Ранее сообщалось, что грабитель-рецидивист украл у посетителя кафе в Приморском крае норковую шапку и куртку.