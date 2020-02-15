Рецидивист в Хабаровском крае оставил посетителя кафе без одежды

Комсомольск-на-Амуре, 15 февраля. Отдыхавший в кафе житель Комсомольска-на-Амуре лишился верхней одежды, сообщили в ГУ МВД России по Хабаровскому краю.

Инцидент произошел 14 февраля в одном из увеселительных заведений города. Мужчина отлучился в туалет, оставив на стуле норковую шапку и куртку.

Подозреваемый находился в кафе, он воспользовался моментом и украл верхнюю одежду. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Полиция задержала 28-летнего злоумышленника, возбуждено уголовное дело о краже. Правоохранительные органы выяснили, что задержанный уже неоднократно привлекался к ответственности из-за краж и грабежей.

Ранее сообщалось, что в Москве двое грабителей напали на водителя и украли более четырех миллионов рублей.