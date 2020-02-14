Синоптики предупредили жителей Владивостока о похолодании

Владивосток, 14 февраля. По данным синоптиков Гидрометцентра Приморского края, сегодня во Владивостоке закончится весенняя погода. Потепление сменится заморозками.

Согласно прогнозу, в пятницу, 14 февраля, в городе ожидается от 0 до -2 градусов. Однако из-за сильного ветра, скорость которого в порывах может достигать 20 м/с, температура воздуха на улице будет казаться гораздо ниже. Об этом сообщает Deita.

В ночь с пятницы на субботу похолодание должно продолжиться, столбик термометра опустится уже до -10 градусов.

Напомним, с 11 февраля во Владивостоке наблюдалось резкое повышение температуры воздуха до положительных значений. В те дни Приморский край покинул антициклон, который ранее принес холод, а ветер сменил направление на южное и юго-восточное. Эти изменения синоптик назвал «первыми весенними звоночками».