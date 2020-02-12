ФСБ задержала гражданина Украины из-за неосторожной шутки про теракт в Приморье

Владивосток, 12 февраля. Сотрудники федеральной службы безопасности задержали украинца, который рассказывал о том, что хочет приобрести оружие и устроить теракт в Приморье. По имеющимся данным, мужчина рассказал об этом своему знакомому.

Устроить террористическую акцию мужчина собирался в городе Арсеньев. Отмечается, что гражданин Украины приехал в Приморье на заработки и не имел постоянного места жительства.

Мужчина сообщил своему приятелю, что хочет купить оружие и боеприпасы, чтобы устроить в городе теракт. Собеседник посчитал, что мужчина настроен серьезно и после разговора обратился в полицию, сообщил «Комсомольской правде» собственный источник.

Отмечается, что информация о подготовке террористического акта не подтвердилась. Есть предположение, что мужчина просто не очень удачно пошутил. Оказалось, что на территории Приморья он оказался нелегально и теперь с ним будет разбираться полиция.