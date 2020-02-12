В Хабаровске поймали нападавшего с ножом на прохожих маньяка

Хабаровск, 12 февраля. Полиция задержала подозреваемого в нападениях с ножом на прохожих, сообщили в ГУ МВД России по Хабаровскому краю.

За последние несколько месяцев мужчина неоднократно нападал на женщин с ножом, одна из его жертв не выжила. Правоохранители допросили подозреваемого, он сознался в преступлении.

«Преступления совершал из-за девушки, я хотел вернуть ее таким образом назад, резонанс сделать. План не сработал», – рассказал задержанный, его слова приводит Deita.ru.

При этом мужчина заявил, что не чувствует своей вины, его «таким сделали» другие люди. Он планировал очередное нападение накануне задержания.

Отчим подозреваемого рассказал, что пасынок постоянно носит с собой ножи. Это не первый срыв злоумышленника, ранее он из-за девушки пугал соседей ножом, но не нападал. Правоохранители нашли в его доме окровавленную одежду.

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