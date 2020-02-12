Мальчик-богатырь весом 5,4 килограмма родился во Владивостоке

Владивосток, 12 февраля. Мальчик весом 5,4 килограмма и ростом 61 сантиметр родился во Владивостока, сообщила пресс-секретарь регионального Минздрава Ксения Гусенцова.

Физические данные мальчика-богатыря соответствуют 1,5 месяцам развития, отметила собеседница. По словам Гусенцовой, малыш появился на свет 11 февраля, пишет РИА Новости.

Роженица и ребенок чувствуют себя хорошо. В этой семье подрастают восьмилетняя дочь и четырехлетний сын, которые тоже родились с хорошим весом, рассказала главврач роддома №3 Светлана Сагайдачная.

Как сообщает издание Deita.ru, получение материнского капитала при рождении ребенка стало проще. Теперь родителям нужно подать заявление в Пенсионный фонд через сайт госуслуг. Все остальные документы заполнят сотрудники фонда. Программу поддержки материнства продлили до 2026 года.