Одноклассники напали на 10-летнюю девочку в школе Владивостока

Владивосток, 12 февраля. Полиция Владивостока проводит проверку по сообщению бабушки о нападении на ее 10-летнюю внучку в школе. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

Отмечается, что в дежурную часть отдела полиции номер шесть в Советском районе поступило сообщение от местной жительницы. Она расказала о том, что внучка получила телесные повреждения в результате конфликта с одноклассниками.

Как пишет ТАСС, сейчас по данному факту полиция проводит проверку.

«Инспекторами по делам несовершеннолетних опрашиваются участники инцидента», — говорится в сообщении.

Известно, что пострадавшая учится в четвертом классе. Врачи устанавливает степень тяжести вреда здоровью.

Ранее три девочки-подростка накинулись с кулаками на 10-летнюю девочку, которая им не понравилась из-за своей инвалидности.

Инцидент произошел на детской площадке в подмосковном городе Электростраль. Школьницы увидели девочку, которая каталась на велосипеде. Одна из них отобрала у ребенка игрушечный лук, а затем стала наносить удары. Пострадавшая попыталась убежать, но ее догнали. На место происшествия прихала скорая, инвалида госпитализировали.

Также в Лазовском районе Приморского края сверстники жестоко избили школьницу, снимая происходящее на смартфон. В селе Лазо Лазовского района Приморского края произошел инцидент с участием несовершеннолетних — школьница была жестоко избита группой сверстников.