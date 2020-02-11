Поставки китайских овощей в Приморье вновь уменьшились

Владивосток, 11 февраля. Поставки овощей из Китая в Приморский край, где ранее возникла нехватка и выросли цены на эту продукцию, вновь уменьшились на фоне дополнительных требований карантинной службы КНР в связи с коронавирусом. Об этом во вторник сообщила пресс-служба краевых властей.

Во время совещания в правительстве Приморского края представитель оптово-розничной базы «Дружба» Дмитрий Волков рассказал, что китайские овощи у них почти закончились и о новых поступлениях в настоящее время нет никакой информации. Он уточнил, что после открытия границы зашел 51 грузовик — 1350 тонн товара. Китайские овощи реализовали молниеносно, на данном этапе остается около 100 тон.

По словам временно исполняющего обязанности министра промышленности и торговли региона Сергея Калитина, плодоовощная продукция не поступает в регион из-за дополнительных требований карантинной службы КНР, пишет Deita.ru.

Согласно данным мониторинга регионального министерства промышленности и торговли, за последнее время розничная цена овощей в регионе выросла сразу на 30%. Китайская продукция замещается овощами из Ирана, Израиля, Турции и других стран.

Как ранее сообщал «ФедералПресс», российские производители одежды ищут замену китайским партнерам.

Пекин в конце декабря проинформировал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань провинция Хубэй. Медики установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. Общее количество подтвержденных случаев заболевания в Китае, по последним сведениям, составляет более 42 тыс. человек, скончались 1016.