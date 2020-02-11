Метеорологи сообщили, что вслед за потеплением в Приморье придет снег с дождем

Владивосток, 11 февраля. Синоптики предупредили, что в конце недели жителей Приморья ожидают туманы, а также снег с дождем.

Во вторник в Приморский край пришло потепление. Как пишет Deita.ru, в некоторых районах температура воздуха днем поднимется до +4 градусов. Виной тому циклон, который пришел в регион из Забайкалья. Такая погода, по предварительным прогнозам, продержится до конца недели. Даже по ночам на юге не ожидается ночных заморозков.

В целом вторая декада февраля будет на 8-12 градусов теплее климатической нормы. В конце недели в континентальных районах может сгуститься туман, возможны осадки в виде снега с дождем. На дорогах высока вероятность гололедицы, особенно в утренние и ночные часы.