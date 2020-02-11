Синоптики предупредили жителей Приморья о «весеннем» потеплении

Владивосток, 11 февраля. Метеорологи сообщают, что температура воздуха в Приморье резко повысится во вторник.

Как пишет Deita.ru, в ночь на 11 февраля погода в Приморье начнет быстро меняться. Во вторник под влиянием атмосферного фронта холодный антициклон переместится в восточную часть региона, а на западе Приморского края резко потеплеет.

По данным синоптиков, осадков не ожидается, но температура воздуха местами повысится до +4 градусов. На севере будет намного холоднее, не выше -10.

«Весеннее» потепление не задержится надолго, уже к выходным снова подморозит, а следующая волна тепла, по предварительным прогнозам, может прийти лишь в начале третьей декады февраля.