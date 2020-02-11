Десятки домов останутся без холодной воды во Владивостоке

Владивосток, 11 февраля. Примводоканал предупредил жителей Владивостока о массовом отключении холодной воды.

Как пишет Deita.ru со ссылкой на Примводоканал, во вторник, 11 февраля, без холодного водоснабжения останутся жители 38 многоквартирных домов Владивостока. Ограничение на подачу воды будет действовать с 9.00 до 19.00. Перебои связаны с проведением ремонтных работ на водопроводных сетях.

Заранее позаботиться о запасах воды для бытовых нужд стоит жителям домов по улицам Адмирала Кузнецова и Адмирала Юмашева. Полный список адресов можно найти на сайте предприятия.