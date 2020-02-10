Superjob рассказал, сколько зарабатывают бизнес-аналитики во Владивостоке

Владивосток, 10 февраля. Зарплата бизнес-аналитика в столице Приморского края оказалась самой большой, по сравнению с другими крупными городами Дальневосточного региона.

В среднем такой специалист во Владивостоке получает более 100 тысяч рублей в месяц. В Хабаровске бизнес-аналитики зарабатывают 97 тысяч рублей, в Чите — 84 тысячи рублей, сообщает со ссылкой на сервис Superjob портал Deita.ru.

В Москве такие специалисты зарабатывают порядка 135 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — около 110 тысяч рублей в месяц.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что работники в сфере высшего менеджмента могут получать в новосибирской компании зарплату в 800 тысяч рублей.