Во Владивостоке на этой неделе ожидаются отключения холодной воды

Владивосток, 10 февраля. На текущей неделе в отдельных домах столицы Приморского края пройдут плановые отключения холодного водоснабжения

В понедельник, 10 февраля c 09.00 до 17.00 по местному времени (с 02.00 до 10.00 по Москве) отключат воду на улице Луговой в домах 60, 62 и 62а.

В среду, 12 февраля, c 09.00 до 19.00 по местному времени (с 0.2 до 12.00 по Москве) холодной воды не будет в домах 40а и с 42-го по 50-й по улице Адмирала Кузнецова и в домах 24а, 26а, 28а, а также с 26-го по 40-й по улице Адмирала Юмашева, сообщает по материалам «Приморского водоканала» портал Deita.ru.

Ранее «Газета.ру» писала, что во Владивостоке после взрыва газа были госпитализированы два человека.