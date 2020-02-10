В понедельник в Приморье ожидаются ветер и осадки

Владивосток, 10 февраля. В Приморском крае сегодня ожидаются ветер и осадки, в столице региона будет до восьми градусов ниже нуля.

Небольшие осадки в понедельник, 10 февраля возможны местами в южных районах края. На территории Приморья будет дуть умеренный северный ветер до 6-11 м/с. Температура воздуха – от трех до восьми градусов ниже нуля. На севере края ожидается небольшой мороз — до -11 градусов, сообщает со ссылкой на материалы Примгидромета портал Deita.ru.

Во Владивостоке понедельник пройдет преимущественно без осадков. Ожидается северный ветер с порывами до 18 м/с. Днем температура воздуха составит от -6 до -8 градусов.