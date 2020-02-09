Мужчина зарезал своего приятеля во время застолья в Приморье

Владивосток, 9 февраля. 23-летнего жителя зарезали во время застолья в Приморье. Несмотря на старания врачей, молодой человек скончался. Об этом сообщили в СУ СК России по Приморскому краю.

Инцидент произошел в одном из частных домов в селе Новицкое Партизанского района. Правоохранители рассказали, что между погибшим и его 22-летним приятелем вспыхнула ссора во время совместного распития спиртных напитков. Когда у одного из участников конфликта закончились словесные аргументы, он схватил нож и нанес своему оппоненту два удара в грудь и убежал.

Потерпевший, несмотря на серьезные раны, все же сумел добраться до соседнего дома. Прибывшие на место происшествия медики боролись за его жизнь, но молодой человек скончался.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что благодаря оперативному вмешательству медиков удалось спасти жизнь пенсионеру из Подмосковья, которому сын 14 раз выстрелил в голову из травматического пистолета, передает радио Sputnik.