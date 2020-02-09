Приморцы жалуются на стремительный рост цен на противовирусные лекарства и маски

Владивосток, 9 февраля. Стоимость противовирусных препаратов продолжает расти в Приморском крае. Согласно итогам опроса, примерно 80% посетителей аптек говорят о том, что цены растут буквально на глазах.

Помимо этого, практически во всех аптеках цена на маски выросла втрое или вчетверо, пишет Deita.ru.

Как отмечают жители Приморья, необходимо выложить минимум две тысячи рублей, чтобы победить обычную ОРВИ.

«Если без антибиотиков и каких-то сложных рецептурных лекарств. Цены вскочили буквально за последний месяц», — жалуются горожане.

Директор Центра динамики инфекционных заболеваний (CIDD), профессор Пенсильванского университета Элизабет МакГроу ранее рассказала, что вакцина от нового типа коронавируса 2019-nCoV может появиться только после того, как закончится текущая эпидемия.

Согласно последним сведениям, количество скончавшихся от вызванной смертельным коронавирусом пневмонии в КНР составляет 811 человек. Общее количество зараженных превышает 37 тыс. человек.

Ранее «Известия» сообщили, что новый штамм коронавируса может быть включен в систему всероссийского мониторинга коллективного иммунитета «Монитор-Био». На данном этапе над этой системой трудится НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.