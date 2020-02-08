Мужчина устроил «концлагерь для животных» на территории своего дома в Приморье

Владивосток, 8 февраля. Правоохранители проверят информацию о причастности местного жителя к убийству животных в Приморье. Стражи порядка будут проверять на соответствие действительности сообщения из соцсетей о том, что мужчина убивает собак на своем участке в Артеме.

Информацию о массовом убийстве собак опубликовали в Сети. Пользователи направили петицию в прокуратуру Приморья, они просят закрыть «концлагерь для животных», который устроил один из местных жителей вместе со своей дочерью. Небезразличные горожане требуют привлечь живодеров к уголовной ответственности, передают «Известия».

Авторы петиции утверждают, что местный житель и его дочь уже несколько лет жестоко убивают и разделывают собак. Они содержат животных в клетках на территории своего дома. В Сети опубликовано видео, снятое на участке, на котором запечатлена истощенная собака, следы крови и разбросанные ошейники. Полиция приступила к проверке информации.

«По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством РФ», — сообщил представитель пресс-службы отдела МВД России по городу Артему.

Ранее ФАН сообщал, что жительница Сахалина взяла собаку из приюта, а на следующий день животное убили и съели. Живодеры отвели собаку в заброшенный дом, где разделали и приготовили из нее еду.