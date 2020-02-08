Водитель без прав устроил ДТП в Приморье

Владивосток, 8 февраля. Две иномарки столкнулись лоб в лоб в дорожно-транспортном происшествии в Приморье. Одного из водителей госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе ОМВД России по г. Артему.

Авария произошла на улице Севастопольской в Артеме. По данным дорожной полиции, 27-летний водитель автомашины «Мицубиси Мираж» двигался по дороге и выехал на полосу встречного движения. В результате произошло лобовое столкновение с ехавшим навстречу автомобилем «Тойота Премио». Водитель «Мицубиси» оказался заблокирован в салоне собственного автомобиля.

Благодаря прибывшим на место происшествия спасателям, мужчину удалось деблокировать из салона и отправить в больницу. Врачи диагностировали у него травмы различной степени тяжести, передает Deita.ru.

Отмечается, что водитель, который выехал на встречку, не имел прав на управление транспортным средством. Кроме того, он даже не проходил обучения в автошколе.

Правоохранители устанавливают подробные обстоятельства происшествия, назначено административное расследование.