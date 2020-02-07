Главный синоптик Приморья Кубай рассказал о «весенних звоночках»

Владивосток, 7 февраля. Руководитель Примгидромета Борис Кубай рассказал жителям региона, когда ждать прихода весны.

Как пишет Deita.ru, морозы и сильный ветер продержатся в Приморье до 10 февраля. В ближайшие дни будет понемногу теплеть, а 11 числа ожидается резкое повышение температуры воздуха до плюсовых значений.

Кубай сообщил, что в этот день Приморский край покинет антициклон, который ранее принес холод. Ветер сменит направление на южное и юго-восточное. Эти изменения синоптик назвал «первыми весенними звоночками».

Впрочем, по словам Кубая, зима еще вернется в край. После оттепели высока вероятность похолодания и сильных снегопадов, которые ожидаются в районе 13-14 февраля.