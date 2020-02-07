Жителей Владивостока предупредили об отключении воды

Владивосток, 7 февраля. «Примводоканал» предупредил об отключении холодной воды в ряде многоквартирных домов Владивостока.

Как сообщает Deita.ru, 10 февраля холодное водоснабжение будет ограничено в домах 60, 62 и 62а по улице Луговой. В связи с проведением ремонтных работ, которые продлятся с девяти часов утра до 17.00, жителям этих домов рекомендуется заранее запастись водой для хозяйственно-бытовых нужд.

В среду, 12 февраля, с 09.00 до 19.00 без воды останутся жители домов 40а, 42-50 по улице Адмирала Кузнецова, а также 24а, 26а, 28а и 25-40 по улице Адмирала Юмашева — здесь также будут проводиться ремонтные работы на сетях водоснабжения.