Синоптики предупредили о небольшом потеплении в Приморье

Владивосток, 7 февраля. Синоптики предупредили, что сильные морозы постепенно покидают Приморский край.

Как пишет Deita.ru со ссылкой на данные Примгидромета, в пятницу, 7 февраля, во Владивостоке в утренние часы ожидается до -15 градусов, сила ветра составит до 11 метров в секунду. Днем в столице Приморья потеплеет до -7, ветер ослабнет до шести метров в секунду.

В ночные часы мороз снова усилится, термометры покажут -13…-15 градусов при силе ветра от восьми до 13 метров в секунду.

По предварительным прогнозам, существенное потепление придет в Приморье в начале рабочей недели. Уже во вторник днем во Владивостоке ожидается до +2 градусов, а в следующие выходные регион может оказаться во власти мощного циклона с обильными осадками в виде снега и усилением ветра до штормовых значений.