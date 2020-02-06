В Приморье китайский бизнес пострадал из-за коронавируса

Владивосток, 6 февраля. Многие заведения китайской кухни в Приморье оказались под угрозой закрытия из-за введенного в ответ на распространение коронавируса карантина.

Предприятия общественного питания оказались под угрозой банкротства, так как карантин и закрытие границы не дают поварам и другим сотрудникам заведений вернуться на место работы. В заведениях, которые пока работают, у многих сотрудников заканчиваются визы, а выдача новых документов гражданам КНР приостановлена.

Также на ресторанном бизнесе пагубно сказывается отсутствие приправ и соусов. Кафе китайской кухни закрываются или исключают из меню блюда, ингредиентов для которых у них нет.

Кроме того, основные доходы китайские закусочные в Приморье получают от посещения китайских туристических групп, въезд которым закрыт из-за эпидемии коронавируса. По мнению экспертов, ситуация также ударит по ювелирному и гостиничному бизнесу, сообщает портал Deita.ru.

Ранее «Газета.ру» писала, что в Китае от нового коронавируса 2019-nCoV умерли 562 человека, количество заразившихся превысило 23,4 тысячи человек.