Один из пунктов пропуска на границе с Китаем закрылся в Приморье

Владивосток, 6 февраля. Один из пунктов пропуска на границе с Китаем закрылся из-за карантина в Приморье.

С 6 февраля закрывается пункт пропуска Полтавка. В последний день работы через него прошли 19 решивших покинуть Китай россиян. В региональном правительстве уточнили, что два других пункта пропуска Пограничный и Краскино продолжат работу. Пропускать на территорию России будут только российских граждан, сообщил со ссылкой на правительство Приморского края портал Deita.ru.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил список стран, граждане которых имеют право на упрощенный въезд на территорию России через порт Владивостока.