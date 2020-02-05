Трехлетний ребенок жил в загоне для домашнего скота в Приморье

Владивосток, 5 февраля. Трехлетний ребенок жил в одном помещении с домашним скотом в Приморье. Опекун разместила ребенка в одной комнате с козами и телятами. Об этом сообщили представители правоохранительных органов Уссурийска.

Трехлетнюю девочку, которая жила в неподобающих условиях, обнаружили на ферме в селе Уссурийского городского округа. Помещение, в котором малышка провела почти всю свою жизнь, не соответствовало гигиеническим требованиям и было лишено каких-либо удобств. Вместе с ребенком в помещении проживала опекун, передает Deita.ru.

«Детские вещи валялись повсюду в беспорядке, штукатурка отваливалась со стен, некрашеные полы и оборванные свисавшие провода также создавали угнетающую атмосферу», — отметили сотрудники полиции.

Отмечается, что у женщины, взявшей опеку над ребенком, имеется дом на территории села. По ее словам, они живут в антисанитарном помещении из-за того, что оттуда проще и быстрее добираться на работу.

Для охраны жизни и здоровья ребенка специалисты отвезли малышку в Уссурийский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. С опекуном девочки будут проводить разъяснительную работу, а выявленный факт пренебрежительного отношения опекуна к своим обязанностям будет передан в органы социальной защиты.