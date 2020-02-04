Авиапассажиров из Владивостока будут проверять на коронавирус

Владивосток, 4 февраля. Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин поручил проверять всех граждан, летящих из Владивостока на Камчатку, на коронавирус.

Глава региона принял такое решение в ходе заседания штаба по предупреждению распространения нового вируса. Он добавил, что в аэропортах введут дополнительные меры контроля.

Ранее проверка проводилась только в отношении иностранных граждан, пишет издание Deita.ru.

По последним данным, от нового типа пневмонии скончались 428 человек, выздоровели 665 человек. Большинство жертв коронавируса — пожилые люди или пациенты с хроническими заболеваниями.

Ранее сообщалось, что авиаперевозчик Utair с 4 февраля начал выдавать медицинские маски пассажирам всех рейсов.