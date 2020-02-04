Житель Камчатки убил подругу приемом рукопашного боя

Владивосток, 4 февраля. Мужчина из Петропавловска-Камчатского убил сожительницу боевым приемом, сообщили в СК РФ по Камчатскому краю.

По данным ведомства, мужчина и женщина распивали алкогольные напитки. Когда спиртное закончилось, сожительница начала скандалить. Она оскорбляла мужчину и кидалась на него с кулаками.

Подозреваемый разозлился и применил несколько приемов рукопашного боя. Он бросил женщину на пол, а затем упал на нее несколько раз, выставив локоть.

Женщина получила тяжелые травмы и скончалась на месте. Правоохранители задержали мужчину, устанавливаются все обстоятельства происшествия, пишет издание Deita.ru.

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