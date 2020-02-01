Россиянам стал доступен «дальневосточный гектар» в Бурятии и Забайкальском крае

Владивосток, 1 февраля. Реализация второго этапа программы «дальневосточный гектар» позволяет всем россиянам взять землю на территории Бурятии и Забайкальского края. Ранее взять землю в этих регионах могли только местные жители. Об этом сообщили в Минвостокразвития РФ.

Забайкальский край и Республика Бурятия присоединились к программе «дальневосточный гектар» с 1 августа 2019 года, когда вошли в состав Дальневосточного федерального округа. До этого россияне могли взять землю в остальных девяти регионах.

Сообщается, что владельцами земельных участков захотели стать почти семь тысяч человек из Забайкалья и более тысячи — в Бурятии, передает Deita.ru.

Всего владельцами дальневосточных гектаров стали 77,7 тысячи человек. Люди берут земли для возведения собственного жилья или организовывают сельскохозяйственные угодья. Большинство людей выращивают скот и занимаются производством различных товаров. Некоторое оказывают туристические услуги.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2019 года в России, помимо программы «дальневосточный гектар», будет действовать еще одна широкомасштабная акция, которая позволит бесплатно получить землю для занятия сельским хозяйством в Вологодской области, предает «Царьград».