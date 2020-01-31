Появилось видео с места взрыва в жилом доме во Владивостоке

Владивосток, 31 января. «Пятый канал» опубликовал видео с места взрыва во Владивостоке, где погибли два человека.

Ранее стало известно, что во Владивостоке произошел хлопок в жилом многоквартирном доме на 1-й Поселковой улице. В результате погибли два человека, один получил ранения. По предварительным данным, ЧП произошло из-за срабатывания самодельного взрывного устройства.

Специалисты отмечают, что несущие конструкции двухэтажного дома не получили повреждений, возгорания также не последовало. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося.