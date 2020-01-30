Троих побывавших в Китае приморцев обследовали во Владивостоке

Владивосток, 30 января. Три россиянина, побывавшие в охваченном коронавирусом Китае, обратились к медикам во Владивостоке, чтобы исключить риск заражения. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю.

В ведомстве уточнили, что врачи уже обследовали граждан, результаты пока в работе. Известно, что все трое — жители Владивостока, а о своем здоровье стали беспокоиться из-за сообщений об активном распространении вируса.

«Люди переживают и хотят провериться. Все трое взрослые», — рассказал представитель Минздрава Приморья.

Пока никаких симптомов коронавируса врачи не обнаружили, но приморцев поместили в специальные палаты-боксы, уточнили в ведомстве. Deita.ru добавила, что за прошедшие сутки обследовали порядка 1,5 тысячи человек, прибывших в Приморский край.

О вспышке пневмонии, возбудителем которой стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, стало известно в конце прошлого года. Возникло заболевание, по словам китайских властей, в городе Ухань.

В пресс-службе госкомитета по вопросам здравоохранения КНР констатировали, что вирус просочился во все регионы страны, включая провинции, автономные и специальные административные районы. По последним данным, жертвами коронавируса в стране стали 170 человек, количество зараженных превысило 7,7 тысячи граждан.

Медики объяснили, что признаки заболевания, в основном, схожи с обыкновенной простудой. Первичными симптомами нового коронавируса могут оказаться нарушения в работе пищеварения и нервной системы: расстройство желудка, тошнота, головные боли и общая слабость.