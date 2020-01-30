Пожар вспыхнул в многоквартирном доме во Владивостоке, есть жертвы

Владивосток, 30 января. Жилая квартира загорелась на проспекте 100-летия Владивостока, восемь человек удалось спасти, двое погибли.

Как пишет «Deita.ru» пожарные прибыли на место ЧП через три минуты после получения сигнала о возгорании. Огнеборцам пришлось работать в условиях сильного задымления, спасатели вывели из здания восемь человек, в том числе одного ребенка. Никто из них не обратился за медицинской помощью.

Еще двое жильцов получили серьезное отравление продуктами горения. Прибывшие на место пожара медики пытались их реанимировать, но спасти пострадавших не удалось.

В квартире, где начался пожар, сгорели мебель и бытовая техника. Площадь, поврежденная огнем, составила 10 квадратных метров.

В ликвидации возгорания принимали участие 30 сотрудников МЧС и девять единиц техники. Причину пожара устанавливают специалисты.